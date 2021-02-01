الهلال الأحمر: نعمل من خلال 27 فرعا وأكثر من 30 ألف متطوع.. فيديو





وأضاف الناظر ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن جمعية الهلال الأحمر يعد من أقدم الجمعيات فى مصر والشرق الاوسط التى تعمل فى هذا المجال .





وأشار المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى ، إلى أن جمعية الهلال الاحمر تصنيفها جهاز مساند للسلطات العامة وتعمل من خلال 27 فرع ولها أكثر من 30 ألف متطوع لان العمل التطوعى هو أساس عمل الهلال الأحمر التطوعي .





وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى ، أن الخدمات التى يقدمها للإنسانية مجموعة من المحاور الصحية حيث تمتلك مستشفيات وعدد من القوافل الطبية و مخازن الاستراتيجية مزودة بالمواد الإغاثية لمساعدة ضحايا الأزمات والكوارث ومجموعات عمل للدعم النفسي والاجتماعي .





وأكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى ،أننا نمتلك اسطول من السيارات المزودة بكافة الاسعافات الاولية والدعم النفسى و الاجتماعى بالإضافة إلى أننا نخدم جميع فئات الدولة .

قال دكتور رامى الناظر ، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى ، إن جمعية الهلال الاحمر المصرى هي جمعية وطنية تعمل فى مجال إدارة الأزمات والكوارث .