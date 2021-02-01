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فن

ضحوا بأرواحهم حبا في الكيان .. أحمد فهمي يحيي ذكرى شهداء جماهير الأهلي ببورسعيد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرص الفنان احمد فهمي ، على إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي الأهلي، ضحايا أحداث استاد بورسعيد. 

ونشر احمد فهمي ، على صفحته عبر موقع "إنستجرام"، صورة للمدرجات مكتوبًا عليها "72  معلقًا: ‏بعض الأرواح بتسكن روحك للأبد حتى لو رحلت أجسادهم فقط.‏رحم الله أنقى وأوفى المشجعين، رحم الله من ضحوا بأرواحهم في حب الكيان، ‏لم ولن ننساكم.

وتحل اليوم الإثنين الذكرى التاسعة لحادثة استاد بورسعيد، التي وقعت عقب مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري الممتاز عام 2012، وراح ضحيتها 74 من مشجعي الفريق الأحمر.

يذكر أن احدث أعمال أحمد فهمي كان مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.

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