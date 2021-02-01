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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 1-2-2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:44 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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هاجر رزق
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 1-2-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.


ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.6 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.25 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.


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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 14 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.


وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 3.5 جنيه، والبلدي بـ 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 5 جنيهات، والثوم بـ25 جنيهًا، والسبانخ بـ 4 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.


وأما أسعار الفاكهة، ووصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.

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