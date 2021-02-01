بالصدفة.. سيدة تلتقط صورة لزوجها أثناء هجوم سمكة قرش عليه

التقطت سيدة بالغة من العمر 36 عاما صورة لإبنها الصغير و هو يلهو على أحد شواطئ استراليا و لكن لم تتخيل أنها التقطت صورة لوالده أثناء هجوم سمكة قرش عليه .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة قامت بالتقاط صورة لطفلها اثناء سباحة زوجها في البحر و لم تتخيل أبدا أنها تلتقط صورة لزوجها و هو يستغيث .





قال صهر الزوج المتوفي أنه كان بمثابة أخ كبير له، و ان اسرته ستفتقده كثيرا بعد ذلك الحادث الأليم بسبب تعلق طفله به، و حب زوجته له و لن يجدوا مصدرا للدخل بعد وفاته .





مازالت الشرطة تحقق في الأمر بعد أن انتشلت الاسعاف جثته بعد الوفاة بأسبوع و بها بعض الجروح البسيطة، و التي ساهمت في زيادة مزاعم تعرضه لحادث قتل في البحر و ليس هجوم من قرش ضخم .