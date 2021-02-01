ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالصدفة.. سيدة تلتقط صورة لزوجها أثناء هجوم سمكة قرش عليه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
التقطت سيدة بالغة من العمر 36 عاما صورة لإبنها الصغير و هو يلهو على أحد شواطئ استراليا و لكن لم تتخيل أنها التقطت صورة لوالده أثناء هجوم سمكة قرش عليه . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة قامت بالتقاط صورة لطفلها اثناء سباحة زوجها في البحر و لم تتخيل أبدا أنها تلتقط صورة لزوجها و هو يستغيث . 

قال صهر الزوج المتوفي أنه كان بمثابة أخ كبير له، و ان اسرته ستفتقده كثيرا بعد ذلك الحادث الأليم بسبب تعلق طفله به، و حب زوجته له و لن يجدوا مصدرا للدخل بعد وفاته . 

مازالت الشرطة تحقق في الأمر بعد أن انتشلت الاسعاف جثته بعد الوفاة بأسبوع و بها بعض الجروح البسيطة، و التي ساهمت في زيادة مزاعم تعرضه لحادث قتل في البحر و ليس هجوم من قرش ضخم . 
بالصدفة.. سيدة تلتقط صورة لزوجها أثناء هجوم سمكة قرش عليه
بالصدفة.. سيدة تلتقط صورة لزوجها أثناء هجوم سمكة قرش عليه
بالصدفة.. سيدة تلتقط صورة لزوجها أثناء هجوم سمكة قرش عليه
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يشبه التنين .. ظهور مخلوق غريب على أحد الشواطيء الإفريقية

قلب من ذهب.. شاب يدفع حياته ثمنا للدفاع عن صديقته أمام محطة قطار

مر من منتصف المجموعة.. محافظ البحر الأحمر يروي تفاصيل هجوم القرش على سائحة ألمانية

إجازة تحولت لـ جنازة.. أسماك القرش تنهي حياة سائحة في الكاريبي

شاهد .. سمكة قرش ضخمة تهاجم سائحا و تقضم فخذه بأستراليا

جمهور ابنه الوحيد.. مصور والد حارس مرمى أسمنت حلوان: لم أتوقع انتشار الصورة

ترشيحاتنا

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

موسيماني يدرس استبدال أجايي بوليد سليمان في قائمة الأهلي بمونديال الأندية

النادي الأهلي يحيي ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد

تعرف على أحدث أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلى

بدء صرف معاشات فبراير.. من هم المستحقون حال وفاة صاحب المعاش

يجب احترام إرادة الشعب .. الأمم المتحدة تدين بشدة انقلاب ميانمار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت