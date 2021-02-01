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توك شو

لوحات بالقهوة في أقل من"سنتيمتر" .. تعرف على هذا الفن

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:09 ص
لوحات بالقهوة
لوحات بالقهوة
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فرح علاء الخولي
قال أحمد قرعان، فنان تشكيلي أردني، إنه اكتشف حبه للرسم بالقهوة بمحض الصدفة، وهذا من خلال تجربته برسم صورة له على طبق القهوة، ونال إعجاب الكثيرين وحصل على ردود افعال رائعة ومحبة للفكرة، وعلى استمراريته فيها.

وتابع قرعان، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه جرب ان يرسم صورة ثانية وكانت بمثابة التحدي له ليحدد بعدها اذا كان سيستمر في هذا النوع من الفن ام لا، واصفا تلك الصورة بانها كانت موفقة جدا، ومن بعدها كبرت الفكرة على نطاق اوسع وعمل لوحات اكثر.

واوضح ان اهم ما يميز هذا الفن بالرغم انه ليس اول واحد يقوم بالرسم بالقهوة، وانما انه يرسم لوحات بحجم صغير جدا، فهو يقوم برسم "بورترية" بمساحة 1 سم متر او اقل تصل الى ملليمترات.

واشار الي انه في بعض الأحيان يستخدم اضعف أوتار العود والكمان للصقها على الريشة والرسم بها حتى لا يتعدى خطوط اللوحة 3 ميللي، لافتا الي انه للأسف بسبب الحروب والصراعات التي يعيشها الوطن العربي ليس هناك وقت للفن.

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