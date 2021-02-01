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مرأة

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:01 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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هاجر هانئ
حرص المصور الفوتوغرافي يوسف طايح على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة للفنانة نيللي كريم من أحدث جلسة تصوير.


تألقت نيللي كريم في الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة من مصممة الأزياء  Sara Onsi، واتسم التصميم باللون الذهبي المطرز بالكامل مما زاد من أناقتها.

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لفتت نيللي كريم الأنظار في أحدث جلسة تصوير بمجموعة من المجوهرات اللافته و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيللي كريم على تسريحة شعر من KRISS BEAUTY SALONS، ووضع لها خبير التجميل  عبدالله الرفاعي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و المتناسقة مع لون فستانها.

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