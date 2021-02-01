بتكلفة 4 مليارات جنيه.. تطوير 28 قرية في دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،عن خطة المحافظة لتطوير 28 قرية بمركز كفر سعد، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع كفاءة ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

والقرى هي: "الإسماعيلية والتوفيقية والسعدية البحرية والسعدية القبلية والحسينية"، وقرية كفر الوسطانى "كفر الوسطانى والبدراوى وأبو راشد"، وقرية المحمدية وتوابعها "المحمدية، الإبراهيمية القبلية، تفتيش ثان"، وقرية كفر سعد البلد "كفر سعد البلد والنواصرية" وقرية السوالم، وقرية كفور الغاب بتوابعها" كفور الغاب، الدهايمة، منشأة ناصر" وقريتى كفر سليمان البحرى واللوزى وكذا قريتى كفر شحاتة ودار السلام وقرية كفر المنازلة، قرية ميت أبو غالب وتوابعها" الزهراء"، قرية أم الرزق، قريتى العباسية، والإبراهيمية البحرية، قريتى كفر المرابعين الشرقية وابو عياد".





وأضافت محافظ دمياط، أنه تم وضع هذا المشروع القومى العملاق على رأس اهتمامات المحافظة وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية،حيث تم وضع خطة محددة تتضمن كل الأعمال التى يتطلب تنفيذها بهذه القرى بكل القطاعات، حيث سيتم تنفيذ ٥٢٥ عمل طرق داخلية بتكلفة ١.١٦١ مليار جنيه، وكذا ٢٩ مشروع إنارة عامة بتكلفة ٦٦ مليون جنيه و١٦ مشروعا لتحسين البيئة و٣٢ مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة ٣٠١ مليون جنيه و٢٨ مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة ٨٩٤ مليون جنيه، وأيضًا ٢٦ مشروع بقطاع الكهرباء بقيمة ٩٩ مليون جنيه ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة ٢٨٨ مليون جنيه، فضلًا عن ١٧ مشروعا بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة ٢٣٦ مليون جنيه، و ٢٩ مشروع بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة ١٧٦ مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى ٤٨ مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة ١١٤ مليون جنيه، و٣ مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة ٢٩ مليون جنيه، و٣ مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة ١٤ مليون جنيه و٨ مشروعات بالتضامن الاجتماعى بتكلفة ٦ ملايين جنيه و٢٩ مشروع توصيل الغاز الطبيعى بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه و٤ بقطاع الطب البيطرى بتكلفة ٨ ملايين جنيه، و ٢٨ مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة ٤٤ مليون جنيه بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه تقريبا، هذا الى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة..





وأشارت "الدكتورة منال عوض" الى أن هناك تكاتف للجهود لتذليل اية عقبات وتيسير كل الإجراءات للاسراع فى معدلات تنفيذ هذه الأعمال، منوهة الى أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع تنسيقي مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وممثلى وزارتى التنمية المحلية والزراعة، لبحث آليات تحديد الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والتوابع بمركز كفر سعد لتوصيل الخدمات المختلفة لهذه المناطق.





وذكرت "محافظ دمياط" أن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية و التحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدول.





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