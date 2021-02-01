هند عبدالحليم ناعية آية رؤوف: حاجة مرعبة وتخض لدرجة رهيبة

نعت الفنانة هند عبد الحليم، المنتجة الشابة آية رؤوف، والتي رحلت عن عالمنا أمس، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء من مسجد السيدة نفيسة.





ونشرت هند صورة تجمعها بآية رؤوف عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلّقت قائلة: ايه حبيبتي هتوحشيني و وحشتيني اوي لحد منتقابل تاني وربنا يجمعنا بيكي في الجنة ان شاء الله الواحد بس لو يعرف... لا اله الا الله مفيش حاجة مستهلة كلنا هنروح بس مش عارفين المعاد عشان كده حبوا الخير لبعض يا جماعة.





و استكملت : بلاش اذى و كراهية محدش بياخد حاجة حد و كله نصيب و رزق ربنا كاتبه متزعلوش اوي على شغل و حاجة مجتش مفيش حاجة مستهلة متفوتوش فرصة تشوفوا فيها الناس البتحبوها عشان مفيش حاجة مضمونة و ممكن منلحقش. .





و تابعت : انا عادةً مش بحب اكتب حاجات على social media ، بس خبر موت ايه مش اي حاجة و مش حاجة عادية و حاجة مرعبة و تخض لدرجة رهيبة فحبيت اكتب الكلام ده يمكن يفيد حد .. مع السلامة يا ايه يا حبيبتي في الجنة و نعيمها ان شاء الله ، ممكن تقرولها الفاتحة و تدعولها لو سمحتوا





وكتبت الفنانة نانسي صلاح: «إنا لله وإنا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا حبيبتى أرجو الدعاء بالرحمه والمغفرة وقراءة الفاتحة، قلبى وجعنى ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال».





وكانت قد علقت الفنانة هند عبدالحليم قائلة: «انتي كنتي حاسة يا حبيبتي؟ كنتي حاسة! أنا اسفة والله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب، هتوحشيني جدا جدا يا آيه ربنا يرحمك اقرولها الفاتحة وادعولها لو سمحتوا»





فيما كتب الفنان محمود متولي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «للأسف الخبر صح، مع السلامة يا آية مع السلامة يا حبيبتي، الإنسانة اللى مكنتش بعمل أى حاجة إلا لما أقولها إيه رأيك راحت، لسه مكلماني أول امبارح وقالتلى يلا نتقابل ملحقناش يا آية، أنا فعلا مش مستوعب، البقاء لله».