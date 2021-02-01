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مفاجأة .. أستاذ فيروسات يكشف حقيقة انتقال كورونا من الحيوان للإنسان |شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية القناة الأولى تقريرا ، حول الجدل المنتشر عن امكانية حصول الحيوانات الاليفة على تطعيم كورونا ، حيث أن هناك تطورات يومية بشأن هذا الأمر ،  وأخرهم دراسة جامعة "أوهيو "  الامريكية ، التي كشفت ضرورة تطعيم الكلاب والقطط ، لأنها من المتوقع أن تشكل خطرا على البشر ، اذا انتقلت لها الفيروس .

كما أنه من الافضل ، حسب الدراسة ، أن تحصل الحيوانات الأليفة على اللقاح ، للحفاظ على صحتها ، وصحة المواطنين ، وأشارت إلى أن أكثر الحيوانات التي يجب تطعيمها من كورونا ، هما الكلاب والقطط ، على الرغم من أن هناك دراسة تشير إلى أن نسبة نقل العدوى من الحيوان للبشر قليلة .

ولفت الدكتور محمد عادل ، استاذ الفيروسات البيطرية إلى أنه حسب دراسة جامعة "أوهيو" ، فإن انتقال الفيروس من الحيوان للأنسان ، لم يتم اثباتها علميا ، حتى الأن .

وتابع : الأنسان هو المصدر الحقيقي لنقل العدوى ، ولكن الدراسة تتجه للتحصين ، لتجنب التفشي .

وأكمل :  فيروس كورونا يمكن أن يتحور داخل جسم الحيوان ، والتخوف يمكن في أنه من الممكن أن يصبح الحيوان مصدر للعدوى .
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