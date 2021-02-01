سر اجتماع الخطيب بوالتر بواليا في رحلة المونديال

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي الحديث مع الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق القادم من الجونة.





وتحدث الخطيب مع بواليا لعدة دقائق طالبه فيها بإزالة الضغوط والتوتر الذي يشعر به.





وقال الخطيب للاعب:" نحن نثق بك وتعاقدنا معك من الجونة لأننا نعرف قدراتك .. العب بطريقتك ولا تخشي شيئًا".





ويشعر بواليا بالضغوط الشديدة نتيجة عدم تسجيله لأهداف حتي الأن منذ التعاقد معه من الجونة في أول شهر يناير.





وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.