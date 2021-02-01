ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سر اجتماع الخطيب بوالتر بواليا في رحلة المونديال

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي الحديث مع الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق القادم من الجونة.

 وتحدث الخطيب مع بواليا لعدة دقائق طالبه فيها بإزالة الضغوط والتوتر الذي يشعر به.

وقال الخطيب للاعب:" نحن نثق بك وتعاقدنا معك من الجونة لأننا نعرف قدراتك .. العب بطريقتك ولا تخشي شيئًا".

ويشعر بواليا بالضغوط الشديدة نتيجة عدم تسجيله لأهداف حتي الأن منذ التعاقد معه من الجونة في أول شهر يناير.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق  محاضرة فنية للاعبين شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يضم والتر بواليا مهاجم الجونة 4 مواسم

شاهد..أول صور لـ بواليا بقميص الاهلي

ماذا قدم والتر بواليا قبل الانتقال للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

وكيل والتر بواليا يكشف لـ صدى البلد جنسية اللاعب بعد انضمامه للأهلي

بديلا لـ والتر بواليا.. مهاجم نكانا الزامبي يتوصل لاتفاق مع الجونة

رسميا.. الجونة يعلن عن ضم بديل بواليا

ترشيحاتنا

بعد وصوله إسطنبول.. موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد فى الدوري التركي

إبداع وإقناع.. 5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفي ويست هام

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

زلزال يضرب ولاية تركية

كيف تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر ؟.. بـ10 أعمال يغفل عنها الكثيرون

اليوم حفل زفاف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec