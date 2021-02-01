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رياضة

بعد وصوله إسطنبول.. موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد فى الدوري التركي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:06 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو الحلوانى


وصل إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين النجم المصري مصطفى محمد، المنضم حديثا من الزمالك إلى جالطة سراي التركي.


واستقبل مسؤولو النادي التركي اللاعب ووكيل أعماله أحمد يحيي فور وصولهم إلى تركيا ، ولقى اللاعب ترحيبا كبيرا فى ظل الآمال المنعقدة عليه فى قيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد لقائمة مباراة جالاتا سراي القادمة أمام إسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي يوم الثلاثاء القادم وفقا لما توقعته الصحف التركية ، على أن يشارك كبديل فى المباراة الأولى له مع ناديه .


وكان الزمالك وافق على إعارة مصطفى محمد للنادي التركي لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار.


ويحتل جالطة سراي المركز الثالث في الدوري التركي حاليا برصيد 42 نقطة، متأخرا بـ 3 نقاط عن فنربخشة المتصدر، ونقطتين عن بشكتاش الوصيف.

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