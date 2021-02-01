محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير الشوارع والميادين

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بأحياء ومراكز المحافظة بتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة المحافظة لرد الشيء لأصله والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق.





كما تابع أعمال تطوير شارع 26 يوليو وشارع ثابت تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.





اقرأ أيضا:





رافقه خلال الجولة الميدانية محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط.





حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل وتركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة بشارع 26 يوليو بحي غرب استكمالًا لخطة المحافظة مؤكدًا ضرورة تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة ومراعاة جودة التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال قبل استلامها من الشركة المنفذة.





وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس حي غرب بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف التي تجرى بشوارع وميادين الحي واستكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.



