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هانى الناظر: كل التطعيمات مثل بعض ولها نفس التأثير..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال  الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن مصر لديها العلماء والباحثين والقدرات البحثية، لافتًا إلى ان القدرات البحثية موجودة فى مصر، ولدينا فاكسيرا الذى كان يصدر التطعيمات لكافة الدول العربية .

وأضاف هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه لدينا باحثين داخل مصر وخارج مصر على اعلى المستويات، مشيرًا إلى أن المركز القومى للبحوث به 15 شعبة تضم كل التخصصات بالإضافة إلى وجود 40 مركز بحثى فى مصر فى كافة التخصصات المختلفة.

وتابع أن مصر لديها البنية التحتية لعمل عدد ضخم من التطعيمات، وذلك فى المصل واللقاح وغيرها، منوهًا أن اللقاح الصينى جيد واللقاح الأمريكى مثله كلهم لهم نفس التأثير.

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