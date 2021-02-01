بدء حملة القضاء على القوارض في حقول دمياط





بدأت إدارة ناقلات الأمراض لمكافحة التطهير للحشرات والبعوض والذباب والقوارض في أماكن تجمع القمامة على مستوى جميع الوحدات في جميع الأحياء والمراكز المختلفة على مستوى المحافظة وبالحقول الزراعية طبقا لخطة موضوعة.





ومن جانبه صرح المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بأن حملة مكافحة القوارض (صيانة وتحزيم محصول القمح) قد بدات بالحقول الزراعية باستخدام المسيلات (الراكومين) حيث تم توزيع الطعوم السامة في اماكن بؤر الاصابه بالقوارض المجاوره لمحصول القمح بنطاق المحافظة والالتزام بالاشتراطات والتوصيات اللازمة.





وأنه تم توفير كميات من المبيدات والمعدات الخاصة بنشرها، من أجل توسيع نطاق الحملة وتفعيل تأثيرها بشكل أقوى ووضع خط سير معلوم وواضح لها.





وأوضح أن المبيدات المتوفرة حاليا ذات فاعلية قوية على الفئران والقوارض والتى تنتشر بشكل كبير خاصة طوال هذة الفترة.





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