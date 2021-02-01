للعام الثاني.. فريق جامعة طنطا يتوج بكأس العباقرة | شاهد

قال محمد شادي، عضو فريق العباقرة بجامعة طنطا، والحاصل على كأس العباقرة، للموسم الثاني، إن المسابقة بدأت منذ خمس سنوات، وينضم لها كل الجامعات ، موضحا أنه في الفرقة الأولى، وأصغر عضو في الفريق.





وأضاف محمد شادي، عبر "زووم"، لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن المسابقة تتطلب حصيلة واسعة من المعلومات العامة، ويتم عمل اختبارات للطلاب بالجامعات، للانضمام لفريق الجامعة.







وأوضح أن الجامعة توفر لهم كل الاحتياجات، ومستلزمات الإقامة، خلال الانتقالات من محافظة لأخرى، لافتا إلى أن فريق جامعة طنطا يضم 8 طلاب.





ولفت إلى أن الفريق كان مستعدا بشكل مستمر للمسابقة، من خلال المذاكرة، والاطلاع على كل المعلومات العامة الضرورية.