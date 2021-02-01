لجنة من جامعة حلوان لحل مشكلات شارع حفني بعرب غنيم





في إطار جهود جامعة حلوان في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتكليف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بتشكيل ورئاسة لجنة لبحث وحل مشكلة إمتداد شارع حفني أبو جبل بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان والتي تنضح بها المياه الجوفية وكذلك فحص ومعاينة مصدر المياه المسببة لذلك والبحث عن منبع تسريبها، وذلك في إطار التنسيق القوي والفعال بين جامعة حلوان ومعالي النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ.





تضمنت اللجنة الدكتور أيمن موريس رئيس قسم الجيولوجيا، و الدكتور السيد مسعد أستاذ جيولوجيا المياه.





تمت الزيارة الأولى للجنة بحضور النائب محمود بكرى ، و المهندسة ناهد عبد الكريم سكرتير عام حي حلوان ، والمهندس محسن عبد الرحمن مساعد رئيس حى حلوان .

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وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب أنه بالفحص المبدئي تبين أن هذه المياه هي مياه جوفية وسيتم عمل التحليل الدقيق لها بمعامل قسم الكيمياء بالكلية لمعرفة ما اذا كانت هذه المياه كبريتية أم مياه صالحة للشرب أم مياه صرف صحي، وقد تم الحفر حول أحد العيون الصالحة للشرب وتوسيع مجراها للوقوف على أسباب التسريب ومعرفة كميتها والتأكد من طبيعتها، كما سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ حل مؤقت من خلال عمل بئر لإحتواء تلك المياه بداخله ، مع دفعها وشفطها أو عمل صرف لها ، وذلك لحين مخاطبة بعض الجهات والوقوف على تداعيات هذه المشكلة، حيث كانت هذه الأراضي مخصصة للزراعة قديمًا تأتي لها المياه من خلال مواسير.

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جدير بالذكر أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمة المجتمع المحيط وبذل كل جهد ممكن لإيجاد حلول لمشكلاته وتطويره من خلال تضافر الجهود والتعاون مع العديد من الهيئات والجهات المختلفة بما يعود بالنفع الكبير على أبناء المناطق المجاورة من قاطنى الأحياء المجاورة لجامعة حلوان.



