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أخبار البلد

البيئة: 25 مليون جنيه لخفض نسب الصرف الصناعي لثلاث منشآت على بحيرة المنزلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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أ ش أ
ساهمت وزارة البيئة في الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لـ 3 منشآت صناعية، وذلك في إطار العمل على تحسين الوضع البيئي لنوعية مياه بحيرة المنزلة وتوفيق الأوضاع البيئية فى مجال الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي والذي قدر بمبلغ 25 مليون جنيه.

ووفقا لبيان للوزارة اليوم الاثنين، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات المصرية واستعادة نظمها البيئية بما يحقق التنمية ورؤية مصر 2030.

وتضمنت تلك المنشآت شركة مصر للزيوت والصابون بمحافظة الدقهلية حيث شملت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، وإنشاء مصيدتين من الخرسانة لتنقية مياه الصرف الصناعي من الزيوت والشوائب بتكلفة قدرها 1.2 مليون جنيه، إضافة إلى شركة قها للأغذية المحفوظة بمحافظة الشرقية حيث تمثلت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة استيعابية قدرها 400 م ٣/يوم وبتكلفة مالية بلغت 3.8 مليون جنيه.

كما ساهمت وزارة البيئة في الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لشركة الدقهلية للغزل والنسيج، وتمثل ذلك في إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي بطاقة استيعابية 500 م٣/يوم بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه.



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