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تعليم

اليوم.. 50 طالبا من ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس يشاركون في منحة مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:49 ص
الطلاب
الطلاب
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باسنتي ناجي
شارك اليوم ٥٠ طالبا كدفعة اولي من مركز خدمة  الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري)  وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


 وذلك برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة،  حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة اليا محمد امين المركز ، الدكتور احمد صلاح. 

وجدير بالذكر انه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس منذ ديسمبر الماضي بهدف تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب اعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل وكذلك دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة داخل الجامع.
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