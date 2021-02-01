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رياضة

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: تجربة مونديال اليد مصر 2021 مذهلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

هنأ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد الدولي لكرة اليد بعد نجاح إقامة بطولة العالم في نسختها رقم 27 مصر 2021 رغم ظروف جائحة فيروس كورونا.

 

وقال باخ في فيديو مسجل: "الآن تم اختتام النسخة رقم 27 من بطولة العالم لكرة اليد، أود أن أهنئ الاتحاد الدولي ورئيسه الدكتور حسن مصطفى".

 

وتابع "الاتحاد الدولي لكرة اليد قدّم أفضل ما لديه بكل طرق الاختبارات الطبية للاعبين والمشاركين في البطولة".

 

وشدد "هذا يمنحنا الثقة حتى في خلال تلك الفترة الصعبة أنه يمكننا إقامة بطولات كبرى بطريقة آمنة وصحية".

 

واختتم تصريحاته "نحن الآن سنستفيد من تلك التجربة خاصة مع اقتراب إقامة دورة الألعاب الأولمبية".

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