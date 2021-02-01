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محافظات

الجيزة تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخازن والمصانع غير المرخصة والمخالفة للإجراءات الوقائية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:09 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الصاحى
دعت محافظة الجيزة، المواطنين،إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية،مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا حيال مالكه حرصا علي سلامة المواطنين وقاطني العقارات.

وأعلنت محافظة انه يتم التواصل معها علي الأرقام التالية : ٣٥٨٠٠٧٢٢ - ٣٥٨٦٩٣٧١ -٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٣٠٠٤.

وكان حي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبدالفتاح رئيس الحي، قد تمكن من  وقف وإزالة بناء عدد من المحلات المخالفة بشارع المجزر الآلي، في إطار الحملات التي يشنها الحي لوقف التعديات والتصدي للبناء المخالف.

كما تمكنت الحملة من ضبط ونش مخالف بدون تصريح يحدث اشغال بشارع محمود سلامة جزيرة الدهب.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكثفة علي مدار اليوم لرفع اوجه الاشغال من الطريق العام نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف او التعديات علي الاراضي الزراعية .
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