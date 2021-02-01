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فن

من منزلها.. درة تشارك متابعيها لحظات الاستمتاع بالقراءة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:38 ص
درة
درة
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ندى فكري
نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة من منزلها و هي نائمة على الأريكة وتقوم بالقراءة، كما تركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

وتواصل النجمة "درة" بالفيوم تصوير فيلمها الجديد "الكاهن"؛ وذلك بمحافظة الفيوم رفقة النجوم اياد نصار وفتحي عبد الوهاب والفنانة حنان سليمان.

وتتكتم درة على تفاصيل شخصية "فيروز" التي تجسدها خلال أحداث الفيلم، لافتة إلى أنها جديدة بالنسبة لها.

الكاهن ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على الدراما العربية  تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.
من منزلها.. درة تشارك متابعيها لحظات الاستمتاع بالقراءة
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