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عضو اتحاد كرة اليد: 3 وزارات ساهمت في نجاح مونديال اليد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:12 م
الكابتن عمرو فتحي،
الكابتن عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري
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فرح علاء الخولي
قال الكابتن عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري، إنه يجب الفصل بين الاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة المونديال، فالاتحاد  قام باختيار اللجنة المنظمة للبطولة وتوفير اي احتياجات مطلوبة، لافتا الي ان الحق الأصيل في نجاح تلك البطولة يرجع للجنة المنظمة للبطولة، ومنها كابتن هشام نصر وحسين لبيب.

وتابع عمرو فتحي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان اللجنة المنظمة للبطولة قامت بالعمل بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة الصحة والتي ظهرت باستعداداتها الكاملة في الوقت المناسب منعا لانتشار فيروس كورونا في البطولة، وتوقفت كثير من القرارات على وجود جمهور للبطولة ام لا.

وأوضح ان وزارة الصحة تولت التحاليل الخاصة بالمتطوعين واللاعبين،وتعقيم كل المنشآت التي تستخدم من صالات الي فنادق واتوبيسات، منوها الى ان الجزء الأكبر من انجاح تلك البطولة يرجع الى مجهود وزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة بالتأكيد لانها الراعي الرسمي لتلك البطولة وان الدكتور اشرف صبحي كان حاضر دائما في كل الخطوات ما قبل البطولة وحتى اثناء المباريات لكل الفرق المشاركة.

واضاف انه ايضا شاركت وزارة الداخلية في تأمين ذلك الحدث الضخم بداية من نزول المنتخبات ارض الوطن حتى مغادرتهم، مؤكدا على انه كان هناك حالة من التعاون الكبير وغير المسبوق.

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