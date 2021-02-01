التضامن: 250 ألف جنيه حجم مبيعات معرض ديارنا خلال 3 أيام رغم أزمة كورونا.. فيديو

قال الدكتور عادل البكساوي،مستشار وزير التضامن للمعارض، إن معرض "ديارنا " لا يقام للمرة الأولى في محافظة الأقصر، لافتا إلى أن المعرض عمره 6 سنوات، ويهدف للترويج لمنتجات الأسر المنتجة المرتبطة بالمنتجات التراثية .





وأشار الدكتور عادل البكساوي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى،إلى أن المعرض يتواصل مع كافة الجهات المهتمة بالشغل اليدوي ، سواء المجتمع المدني أو ورش بعض الأسر.





وأشار إلى أن حجم المبيعات للمعرض حتى الآن يقدر بنحو 250 ألف جنيه خلال 3 أيام، على الرغم من أزمة كورونا،وفي السنوات الماضية كان يصل لأكثر من ذلك .





وافتتحت وزارة التضامن الاجتماعى معرض ديارنا بمحافظة الأقصر الأربعاء، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، والذى يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.





ويقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبو الحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة الأقصر، حيث يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هى« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».





ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما سيتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.



