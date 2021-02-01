ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ناقصنا الإعداد.. هكذا قيّم اتحاد كرة اليد أداء المنتخب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:04 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
فرح علاء الخولي
وجه الكابتن عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري، شكرا كبيرا للاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والوزارات الاخرى المعنية بإنجاح تلك البطولة، لافتا الي انه كان هناك اشادة عالمية من قبل المؤسسات الدولية بنجاح تلك البطولة ، وبمشاركة 32 دولة لاول مرة، وساعد ذلك على رفع شأن اللعبة في مصر، منوها الى اننا الدولة الوحيدة التي تكفلت بالمونديال بمفردها، على عكس البطولة السابقة والقادمة.

وتابع عمرو فتحي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان المنتخب الوطني لكرة اليد اصبح من ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم، لافتا الي ان المنتخب المصري أثبت قدرته وكفاءته وانه يسير في الطريق الصحيح، واننا بمرحلة دمج جيلين من اللاعبين سواء من محترفين ومن منتخب الشباب، مضيفا أن مبارة مصر والدنمارك كانت من اكثر المباريات صعوبة ليس على المنتخب المصري فقط وانما الدنماركي ايضا ، موضحا ان أفضل لاعب في العالم قال : "دي اكتر مبارات تعبتني عصبيا".

واوضح انه كان لتفشي فيروس كورونا تآثير في الغاء كل معسكرات الاعداد للمنتخب او المباريات الودية التي كان من المفترض ان يلعبها المنتخب استعدادا وتاهيلا للبطولة، ولذلك كان ينقصنا بعضا من الإعداد القوي، ولكننا كنا على قدر كبير من المسؤلية واللعب بأداء رائع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المدير الفني لفراعنة اليد: كورونا عصفت بخطة مصر وأضاعت 10 وديات دولية

الطيار: مونديال 2021 فرصة لإثبات مكانة كرة اليد المصرية عالميا

أيوب عبدي لاعب منتخب الجزائر لليد: لم أتمنَ تأجيل المونديال بسبب كورونا.. وواثق من قدرة مصر على الاستضافة (حوار)

كأس العالم لكرة اليد.. المفاجآت ووفرة الأهداف شعار الجولة الأولى

فضل الله: كرة اليد المصرية منظومة متكاملة

بعد الفوز على روسيا في مونديال اليد.. شريف حنفي: مبقاش في حد كبير علينا.. وهنكسب اللي جاي بقوة

ترشيحاتنا

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

بصورة له مع غادة عادل.. حسن شاكوش: أحلي مفاجأة مع حبيبة قلبي

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: تجربة مونديال اليد مصر 2021 مذهلة

رياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل للأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

برلمانية تتساءل عن جهود الصحة لمواجهة فيروس نيباه الجديد

مدير الحماية المدنية السابق يكشف السبب وراء أصوات الانفجار بعقار فيصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد