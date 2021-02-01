ناقصنا الإعداد.. هكذا قيّم اتحاد كرة اليد أداء المنتخب

وجه الكابتن عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري، شكرا كبيرا للاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والوزارات الاخرى المعنية بإنجاح تلك البطولة، لافتا الي انه كان هناك اشادة عالمية من قبل المؤسسات الدولية بنجاح تلك البطولة ، وبمشاركة 32 دولة لاول مرة، وساعد ذلك على رفع شأن اللعبة في مصر، منوها الى اننا الدولة الوحيدة التي تكفلت بالمونديال بمفردها، على عكس البطولة السابقة والقادمة.





وتابع عمرو فتحي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان المنتخب الوطني لكرة اليد اصبح من ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم، لافتا الي ان المنتخب المصري أثبت قدرته وكفاءته وانه يسير في الطريق الصحيح، واننا بمرحلة دمج جيلين من اللاعبين سواء من محترفين ومن منتخب الشباب، مضيفا أن مبارة مصر والدنمارك كانت من اكثر المباريات صعوبة ليس على المنتخب المصري فقط وانما الدنماركي ايضا ، موضحا ان أفضل لاعب في العالم قال : "دي اكتر مبارات تعبتني عصبيا".





واوضح انه كان لتفشي فيروس كورونا تآثير في الغاء كل معسكرات الاعداد للمنتخب او المباريات الودية التي كان من المفترض ان يلعبها المنتخب استعدادا وتاهيلا للبطولة، ولذلك كان ينقصنا بعضا من الإعداد القوي، ولكننا كنا على قدر كبير من المسؤلية واللعب بأداء رائع.