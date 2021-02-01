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تعليم

"الأداء المهني لإعلاميات الصعيد" رسالة ماجستير بجامعة سوهاج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:17 م
الباحثة نفين منصور
الباحثة نفين منصور
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أنغام الجنايني
شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانب من مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة نيفين مصطفى محمد بخيت من الخارج، قسم الإعلام شعبة صحافة، بعنوان "العوامل المؤثرة على الأداء المهني للإعلاميات في صعيد مصر في ظل تداعيات ثورة 25 يناير".

وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور لجنة الحكم والمناقشة التي تشكلت من الدكتور عبدالعزيز السيد عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف مناقشًا ورئيسًا، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح استاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج مشرفًا، الدكتورة سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام جامعة سوهاج مشرفًا، الدكتور عبدالباسط احمد هاشم أستاذ العلاقات العامة والإعلام المساعد جامعة سوهاج مناقشًا. 

وقالت الباحثة أن الرسالة تناولت العوامل المؤثرة على الأداء المهني للإعلاميات في صعيد مصر في ظل تداعيات ثورة 25 يناير، منها صعوبة التعامل مع المصادر ودرجة تعاونها، رفض بعض المصادر الإدلاء بما لديها من معلومات، فرض السرية على المعلومات الخاصة بالثورة، موضحة أن احداث ثورة ٢٥ يناير مست العاملات فالإعلام بالضرر على التغطية لموضوعات الثورة وتحكم المال السياسي في وسائل الإعلام.


وأضافت ان الرسالة تناولت عدد من المقترحات منها عدم التفريق بين الإعلامي والإعلامية من ناحية الأجر، الموضوعية وعدم الإثارة في تناول الموضوع، الالتزام بالمهنية، تطبيق مواثيق الشرف الإعلامي.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإشراف والحكم على الرسالة أصدرت قرارها بمنح الباحثة درجة الماجستير في الإعلام شعبة صحافة بتقدير عام امتياز.
"الأداء المهني لإعلاميات الصعيد" رسالة ماجستير بجامعة سوهاج
"الأداء المهني لإعلاميات الصعيد" رسالة ماجستير بجامعة سوهاج
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