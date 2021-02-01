النيابة تسلم "صحة السويس" حاوية أدوية بـ3 ملايين جنيه مضبوطة قبل تهريبها للخارج

قررت النيابة العامة تسليم إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالسويس حاوية أدوية كان قد تم ضبطها قبل تهريبها إلى خارج البلاد، وذلك لفحصها بمعامل الرقابة والبحوث الدوائية.





وأوضح بيان، الاثنين، أن ذلك تم بواسطة لجنة مشكلة من مديرية الصحة تحت إشراف الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، والإدارة العامة للصيدلة برئاسة الدكتورة مريم سلامة، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة زينب مجدي الخضري، والدكتورة سمر سمير طاهر، والدكتورة ماريان ممدوح زكي.





وتم جرد الحاوية التي يقدر قيمة الادوية بداخلها بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه، ثم سحب عينات منها ومن ثم تحليلها بمعامل الرقابة والبحوث الدوائية، وذلك على مدار يومين ثم استلامها من الميناء، بناء على قرار النيابة العامة.