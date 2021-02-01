بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي.. حقوقيون يشيدون بها.. زيادة: خطوة ممتازة انتظرناها كثيرا.. وليد فاروق: تلبي طموحات المجتمع المدني

داليا زيادة: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خطوة ممتازة

وليد فاروق: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية تلبى طموحات المجتمع المدني









يعد قانون الجمعيات الأهلية هي نقلة نوعية للمؤسسات الأهلية والعمل الأهلي في مصر، كونه يدعم أشكال الحق الإنسان، إضافةً إلى الحق في تكوين الجمعيات، والمؤسسات الخاصة، كما تستعد الآن تستعد جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية لتوفيق أوضاعها بعد أن وافق مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.









وفي هذا السياق، أكدت داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات يمثل خطوة ممتازة، موضحة أن اللائحة لم تخرج كثيرًا عن ما هو متوقع، حيث أن قانون الجمعيات بعد تعديله في صورته الأخيرة يحدد الإجراءات المطلوب من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الأجنبية اتباعها بوضوح شديد، وبالتالي جاءت اللائحة متوافقة مع ذلك.





وقالت داليا زيادة إنه من ضمن ذلك مثلًا التأكيد على إنشاء الجمعية بالإخطار، وحل الجمعية بموجب حكم محكمة، في حالة حدوث مخالفات، وتحديد مسؤولية الجهة الإدارية بوضوح شديد بما يساعد على تيسير وحرية عمل الجمعيات والمؤسسات، وكذلك فيما يتعلق بتلقي التمويلات والتبرعات والهبات.





وأوضحت أنه مع صدور اللائحة أصبح لزامًا الآن على كل العاملين في العمل الأهلي في مصر، سواء الخيري أو الحقوقي، المسارعة بتوفيق أوضاعهم حسب القانون المنظم لعملهم، سواء كانوا مؤسسة أو جمعية أو منظمة.









بينما قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الحقوقيين انتظروا اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وهي اللائحة التي تنظم عملها بشكل اكثر وضوح.





وأكد وليد فاروق، في تصريح لـ" صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية حملت الكثير من طموحات العاملين في المجتمع المدني المصري الذي يسعى إلى مزيد من الحرية وعدم تقييد العمل الأهلي في مصر إلا أن اللائحة شهدت تقييدا في ما يخص المبلغ الذي تتقبله الجمعية تبرعا ألا يزيد على خمسمائة جنيه وفيما علي هذا يجب ان يكون التبرع عن طريق البنك فهذا يعتبر تزيد في استخدام الحق ويجب رفع القيود عن هذه الإجراءات لصعوبة تنفيذه.









كما أن هناك أمور اخري تحتاج الي تعديل ولكن يجب اعطاء هذه اللائحة الوقت من اجل رؤية تنفذها والاخطاء التي من الممكن ان تنكشف من خلال التطبيق العملي ومن اجل تنفيذ هذا يجب ان نتبع عدد من الاجراءات اهمها علي الاطلاق هو التدريب الجيد للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والادارات المختلفة المتعاملين مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية بشان معرفتهم باللائحة وكيفية توفيق الاوضاع من خلالها وكيفية التعامل مع الجمعيات وتعديل المسار بما يساهم بشكل كبير بمساعدة الجمعيات والمؤسسات الاهلية بتلقيام بدورهم.













وقال وليد أن الجمعيات الاهلية تسعي الي قانون ينظم عملها وﻻئحة تنفيذيه نعمل من خﻻلها من اجل تطوير العمل الاهلي في مصر والقيام بدورها بايجابية ولكن في نفس الوقت اطالب وزارة التضامن الاجتماعي ان تستمع لكافة الانتقادات الموجهة للائحة التنفيذية ومحاولة تعدليها كما اطالبهم بانشاء مكتب شكاوي تابع للادارة المركزية للمؤسسات والجمعيات من اجل حل المشكلات التي من الممكن ان تنشئ بناءا علي تطبيق اللائحة بايجابية دون تقييد او تمييز.