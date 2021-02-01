ميناء الإسكندرية يحقق معدلات قياسية على كافة الأصعدة التشغيلية في ديسمبر.. تفاصيل

حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية معدلات قياسية في شهر ديسمبر على كافة الأصعدة التشغيلية، على الرغم مما سببته جائحة كورونا في عام 2020 من آثار سلبية على حركة التجارة البحرية العالمية.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الاثنين، أن هيئة ميناء الإسكندرية قد حققت مؤشرات إيجابية غير مسبوقة في شهر ديسمبر حيث بلغت نسبة الزيادة في تداول البضائع المحواه 22.5% عن ذات الشهر من عام 2019 كما حققت نسبة زيادة قدرها 13.86% في تداول البضائع غير المحواه ، ليكون إجمالي الزيادة في حركة التداول لكافة أنواع البضائع 16.33% ..

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وفي ذات السياق، وتمثل نسبة ما تداولته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وحدها في هذا الشهر 63% من إجمالي ما تداولته الموانئ المصرية بشكل عام.

وقد وجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ جميع العاملين بالهيئة نحو بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ذلك المستوى وتدعيمه وإثراءه سعيا نحو تحقيق معدلات تداول في عام 2021 تليق بالمكانة التاريخية لميناء الإسكندرية ودورها المحوري بين موانئ البحر المتوسط.

يذكر أن الهيئة العامة لميناء الاسكندريه نجحت فى الحصول على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015 لحماية البيئة لأول مرة فى تاريخها ،والتي لها أثرًا كبيرًا في رفع التصنيف البيئي العالمي لميناء الإسكندرية كما أنه يعد أحد الخطوات الجوهرية في إطار سعى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بقيادة الربان طارق شاهين للتحول إلى ميناء أخضر من خلال العمل وفقا للمعايير الدولية فى حماية البيئة.

كما تمكنت الهيئة من رفع تصنيفها العالمي في المواصفات القياسية للسلامة والصحة المهنية وذلك بحصولها على شهادة ISO 45001:2018؛ هذا إلى جانب الانتقال من شهادة الجودةISO 9001:2015 إلى المسمى الجديد وهوISO 15001:2015، الأمر الذى تم بعد الخضوع للعديد من الأختبارات لتقييم أداء العاملين بالهيئة إبان حدوث المخاطر على أختلاف أشكالها و الحد من وجودها و التعامل أثناءها بشكل إحترافى، مما كان من أثره التصديق على الحصول على تلك الشهادات من قبل اللجنة الدولية المانحة بكل أريحية بعد تقييم نتائج تلك الاختبارات الفعلية.

وأشار الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن ذلك الإنجاز إنما تم بفضل جهود السادة العاملين المسؤولين على إنجاح تلك المنظومة ، التى تتيح للهيئة مواكبة التطورات الدولية فى عالم النقل البحرى و الموانئ ، بل أنه من عظيم أثره أن أصبح ميناء الإسكندرية الآن يضاهى الموانئ الأوروبية و العالمية فى مجالات الجودة المختلفة.