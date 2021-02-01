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برلمان

وزير المالية: 16 % زيادة في إيرادات الموازنة العامة للدولة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:23 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة استطاعت فى النصف الاول من العام المالى الحالى  تحقيق زيادة فى حجم الايرادات بنسبة 16 % كمعدل نمو فى ظل جائحة كورونا،  مقارنة بالنصف الاول من العام المالى السابق، الذى لم يكون به كورونا .


واضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس: زادت مصروفاتنابنسبة 10 %  فى النصف الاول من العام المالى الحالى، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الإجتماعية فى ظل أزمة كورونا.


وأشار معيط، إلى تحقيق معدل نمو بنحو 3.6 % ، وهو معدل إيجابي حيث حصلنا على المركز الثاني عالميا بين الدول الناشئة، و أن لولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6 % أو اكثر .


وأضاف ان تقارير المؤسسات الدولية، أبقت على تصنيف مصر الائتماني رغم أزمة كورونا، حيث رغم الجائحة كان وضع مصر مستقرا ، وكانت مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا التي حافظت على وضعها الاقتصادي.

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