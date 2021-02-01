وزير المالية: 16 % زيادة في إيرادات الموازنة العامة للدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة استطاعت فى النصف الاول من العام المالى الحالى تحقيق زيادة فى حجم الايرادات بنسبة 16 % كمعدل نمو فى ظل جائحة كورونا، مقارنة بالنصف الاول من العام المالى السابق، الذى لم يكون به كورونا .





واضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس: زادت مصروفاتنابنسبة 10 % فى النصف الاول من العام المالى الحالى، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والمعاشات والحماية الإجتماعية فى ظل أزمة كورونا.





وأشار معيط، إلى تحقيق معدل نمو بنحو 3.6 % ، وهو معدل إيجابي حيث حصلنا على المركز الثاني عالميا بين الدول الناشئة، و أن لولا كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6 % أو اكثر .



