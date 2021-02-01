مكتبة الإسكندرية: مد مسابقة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية

قررت مكتبة الإسكندرية مدَّ فترة التقديم لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية حتى 15 فبراير 2021، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا في ظل جائحة كورونا، وحرصًا على تعزيز الحراك الثقافي بشكل دائم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل المبدعين والمبتكرين في مصر.

وقد أتاحت مكتبة الإسكندرية في إطار توجيهات الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير المكتبة، إمكانية التقدَّم للمسابقة من خلال إرسال الأعمال المشاركة عبر البريد المصري، أو شركات الشحن داخل مصر على عنوان بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ومقره حي السيدة زينب بالقاهرة، بالنسبة للفرع الأول الخاص بالشعر العامي.





وكذلك إرسال الدراسات النقدية عبر البريد الالكتروني لبيت السناري مع إرفاق إقرار بأن المتقدم هو صاحب الدراسة، ولا دخل لمسابقة الأبنودي بأي نزاعات عليها. هذا بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال تسليم الأعمال المشاركة للفرعين في بيت السناري مباشرة.





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وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن انطلاق الدورة الثالثة من مسابقة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية في أكتوبر الماضي وفتح باب التقديم أمام كل المبدعين والشعراء، طبقًا للشروط المُعلن عنها، وهي أن يكون الديوان مطبوعًا، وبالعامية المصرية، وأن تكون الطبعة الأولى من الديوان صدرت عام 2020 وحتى الموعد النهائي للتقديم، وألا يقل عمر الشاعر عن 20 عامًا، وألا يزيد على 40 عامًا، وألا يكون الشاعر قد سبق له الفوز بالمركز الأول في جائزة الأبنودي أو أي جائزة أخرى لشعر العامية خلال 5 سنوات سابقة، وأن يتقدم الشاعر بخمس نسخ من ديوانه، بالنسبة للفرع الأول وهو جائزة شعر العامية.





أما بالنسبة للفرع الثاني للمسابقة وهو جائزة الدراسات النقدية، فقد اشترط أن تُناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبد الرحمن الأبنودي، وألا تكون الدراسة قد نُشرت من قبل، وتُسلم الدراسة النقدية في نسخة ورقية، وأيضًا نسخة منها (وورد) على (C.D)، وألا تقل الدراسة النقدية عن 20 ألف كلمة، ولا تزيد على 40 ألف كلمة.





ويتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين في ذكرى ميلاد الأبنودي 11 إبريل 2021م، ويتم تسليم جوائز المسابقة في ذكرى وفاته 21 إبريل 2021، ويحصل الفائز الأول في كلا الفرعين على مبلغ 30 ألف جنيهًا مصريًا، ويحصل الفائز الثاني في كلا الفرعين على مبلغ 20 ألف جنيهًا مصريًا. ولمزيد من المعلومات يُرجى التواصل على البريد الإلكتروني لبيت السناري: [email protected]