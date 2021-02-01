رئيس جامعة القناة يعلن ضوابط إجراء الامتحانات في 27 فبراير

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن جميع كليات الجامعه أعلنت الجداول إلامتحانية لجميع الفرق الدراسية سواء الإعلان ورقيا أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي للكليات أو بموقع الجامعة وذلك في إطار استعدادات الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ حيث تبدأ الامتحانات النظرية بجميع الكليات ٢٧ فبراير الجارى .





ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن دليل الإجراءات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ تم إعلانه بجميع الكليات والذى يحتوى على الإطار الزمنى لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١، الضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الإمتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية، واخيرا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطالب.





‎وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة وضع لوحات إرشادية على مداخل الكليات لتوجية الطلاب إلى اللجان الامتحانية مع ترقيم لجان الامتحانات ووضع جدول الإمتحانات وقوائم بإسماء الطلاب على باب كل لجنة و مراعام وجود مسافة بين كل طالب لاتقل عم ١،٥ متر فى جميع الجهات مع التنبيه على الطلاب الحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة كاملة على الأقل لاجراء عملية التنظيم والتعقيم اللازم دون تزاحم.





‎ كما شدد الدكتور محمد شقيدف على غلق اللجان قبل نصف ساعة من موعد بدء الامتحان وعدم فتح قاعات الامتحان إلا فى وجود المراقبين.





وعن الضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، أوضح الدكتور محمد شقيدف أنه على إدارات الكليات الإلتزام توزيع الطلاب على اللجان مع عمل مخطط بأسماء وأرقام جلوس وأقسامهم وشعبهم وأن يتم مرجعتها جيدا فى أقسام شئون الطلاب بالكلية قبل إعلانها على جميع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للكليات ومواقع التواصل المختلفة حتى يعلم جميع الطلاب أماكنهم بالتحديد داخل اللجان قبل قدومهم إلى الكلية ويتم وضع تلك المخططات فى أماكن واسعة واضحة للطلاب.





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