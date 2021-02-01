ضبط أدوية مخالفة في حملات تفتيشية على الصيدليات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف سعد الفرماوي السكرتير العام انه قامت الإدارة العامة للشئون الإقتصادية بالإشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديريتي الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمركز فاقوس لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدويه مخالفة او منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

أقرأ ايضا:

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 237 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

وأكد اللواء مصطفي صبري عبد الرازق مدير عام الشئون الإقتصادية بالديوان العام أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على صيدليه الدكتورة ف م أ بقرية الهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس وخلال تفتيشها تبين عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة ولا يوجد رخصه لإدارة الصيدلية ، وتم التحفظ على عدة أصناف من الأدوية المحظور بيعها والمنتهية الصلاحية وتحرير المحضر رقم 412 أ ر ط بمركز شرطة فاقوس.

أضاف مدير عام الشئون الاقتصادية انه خلال تفتيش صيدليه الدكتور ع أ بقرية الهيصمية تم ضبط عده مخالفات تمثلت في أدوية منتهية الصلاحية وأدوية خاصة باستخدام المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات وادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها وادوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها وأدوية خاصة بالقوات المسلحة ومحظور بيعها خارج مستشفياتها وأدوية جدول (3,1) مواد مؤثرة علي الحالة النفسية ( سموم ) وغير مرخص بحيازتها ومستلزمات ورقية خاصة بمعامل التحاليل وأنابيب لسحب العينات وأدوية صدر منشور بعدم تداولها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحريز المضبوطات ، وتحرير المحضر رقم 313 أ رط لسنة 2021 بمركز شرطة فاقوس .

وأشار الي انه تستمر الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء مصطفي صبري عبد الرازق مدير عام الشئون الإقتصادية بالمحافظة وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية والدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة وأحمد محمد عبده بمديرية تموين الشرقية وأحمد محمد الدمرداش بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة وعبد المحسن السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة للقيام بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش علي المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الادوية غير المرخصة بنطاق المحافظة والوقوف علي الأدوية المهربة وغير المسجلة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية واعداد تقرير للعرض علي المحافظ في هذا الشأن.