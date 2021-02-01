بالمسامير.. شاهد فتاة تبدع في رسم البورتريهات بشكل مختلف

قالت ايمان صالح، فنانة تشكيلية، إن فن رسم "البورتريهات" بالمسامير، فن حديث، لم يظهر إلى منذ ثلاثة سنوات، وهي أول من نفذته وطبقته في مصر.





وأضافت إيمان صالح، عبر "زووم"، لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أنها بدأت هذا الفن، منذ عامين، وينقسم إلى عدة أشكال، من بينهم الخيط والمسامير.





ولفتت إلى أن فكرة الارتفاعات هي من تحدد الشكل، ولكن بنفس لون المسامير، واستعانت بشخص متخصص في التعلم.





وأشارت إلى أنها تحب الأعمال اليدوية، وتتقنها بجميع أنواعها، وخاصة الإضاءة بـ الخيش، موضحة أنها تعمل حاليا من خلال "الأون لاين".