علامات تجارية وهمية.. العثور على 10 أطنان سكر داخل مخزن في القاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 10 أطنان "سكر حر" معبأ داخل شكائر وعبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية، بحوزة مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.