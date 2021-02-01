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أخبار البلد

بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:15 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي



استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب الدنمارك لكرة اليد الحاصل علي لقب المونديال  في بطولة كأس العالم لكرة والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 13 الي 31 يناير الماضي بمشاركة 32 دولة، وسط تدابير احترازية ووقائية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا. 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن منتخب الدنمارك وصل المطار استعدادا للسفر على متن رحلة الخطوط الدنماركية رقم DK9063، المنتظر أن تقلع من القاهرة بعد ظهر اليوم، ليسدل الستار بعدها على مغادرة جميع ضيوف مصر المشاركين في البطولة من المنتخبات الدولية. 

وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، علي استقبال بطل العالم لكرة اليد، وذلك لتسهيل كافة إجراءات السفر الخاصة بهم وتهنئتهم بحصد البطولة الدولية. 

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

 وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، قامت بدور الناقل الرسمي للبطولة ونقلت 11 منتخبًا إلي القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
بـ كأس العالم.. منتخب الدنمارك في مطار القاهرة استعدادا للعودة إلى بلاده.. شاهد
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