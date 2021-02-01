ضبط 350 ألف قرص دوائي ومكملات غذائية ومنشطات مهربة بصيدلية بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣٥٠ الف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة " مكملات غذائية – منشطات" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة .





وتبين من الفحص أن تلك المضبوطات محظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تم ضبطها قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



