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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من الخميس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:22 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أننا ما زلنا فى فصل الشتاء ومن المستحيل تخفيف الملابس الان، مشيرا إلى أن هناك موجة من إرتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن تلك الرياح تعمل على إرتفاع درجات الحرارة خلال فترات الصباح مع سطوع أشعة الشمس، موضحا أن فرص تكون السحب فى تلك الفترة تنعدم، حيث أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بأربع أو خمس درجات.

وتابع أن الطقس دافئ خلال فترات النهار وبارد خلال فترات الليل، لافتا إلى أنه يجب الإستمرار فى إرتداء الملابس الشتوية خلال تلك الفترة، حيث ان فترة استمرار ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الأربعاء، والخميس ستبدأ في الانخفاض مرة أخرى من خمس إلى ست درجات مئوية.

وحذر من تغيير نوعيات الملابس خلال تلك الفترة، حيث ان بها خطورة فى الإصابة بنزلات البرد، متابعا أنه على الرغم من الاستقرار في الأحوال الجوية، إلا أن كميات الرطوبة قليلة جدا على سطح الأرض.

وأفاد أنه بدءا من يوم الأربعاء ستبدأ حالة من عدم الاستقرار خاصة على غرب البلاد، مؤكدًا وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، حيث إن هناك تقلبات جوية قادمة.
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