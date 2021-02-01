ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آداب القاهرة : أعضاء هيئة التدريس يسلمون الأمتحانات للمطابع بدءا من 14 فبراير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:20 م
كلية الأداب
كلية الأداب
Advertisements
مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الأداب بجامعة القاهرة ، عن موعد تسليم أعضاء هيئة التدريس أمتحانات الفصل الدراسى الاول . 


وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، بعد قرار بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول بعد أجازة منتصف العام ، سيقوم اعضاء هيئة التدريس بتسلم أمتحانات الفصل الدراسى الأول اعتبارا من ١٤ فبراير . 



وأوضح الدكتور شريف كامل، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات القبول المطلوبة. 


وكان "كامل" أكد أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آداب القاهرة يكشف موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

لطلاب جامعة القاهرة .. كلية أداب تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الاول .. وعميد اقتصاد وعلوم سياسية يقدم نصائح لأبنائه

بعضها حضوري والآخر أونلاين.. كيف تتلقى جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا .. والشروط والأوراق المطلوبة

عميد آداب القاهرة: تلقي طلبات الالتحاق بالدراسات العليا حتى 18 فبراير القادم

بعد فتح باب التقديمات.. آداب القاهرة تستقبل الطلبات لطلاب الدراسات العليا بالفصل الثاني.. والكلية: التسليم حضوريا.. وآخر موعد لقبولها 18 فبراير المقبل

عميد آداب القاهرة: تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا.. وهذا آخر موعد للتقديم

ترشيحاتنا

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: تجربة مونديال اليد مصر 2021 مذهلة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

بعد تحذيرات الصحة السعودية من وضع كورونا.. 8 تعليمات هامة لـ أئمة المساجد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد