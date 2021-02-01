عميد آداب القاهرة : أعضاء هيئة التدريس يسلمون الأمتحانات للمطابع بدءا من 14 فبراير









وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، بعد قرار بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول بعد أجازة منتصف العام ، سيقوم اعضاء هيئة التدريس بتسلم أمتحانات الفصل الدراسى الأول اعتبارا من ١٤ فبراير .













وأوضح الدكتور شريف كامل، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات القبول المطلوبة.









وكان "كامل" أكد أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم.

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الأداب بجامعة القاهرة ، عن موعد تسليم أعضاء هيئة التدريس أمتحانات الفصل الدراسى الاول .