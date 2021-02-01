صبري سليمان يوسف رئيسا لمجلس قسم البساتين بزراعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتور صبري موسي سليمان يوسف رئيسا لمجلس قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس اعتبارا من ٢٠٢١/١/٢٧ ولمدة ثلاث سنوات.









على جانب أخر،شارك اليوم ٥٠ طالبا كدفعة أولى من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز ، الدكتور احمد صلاح.



