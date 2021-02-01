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تعليم

صبري سليمان يوسف رئيسا لمجلس قسم البساتين بزراعة عين شمس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:44 م
زراعة عين شمس
زراعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتور صبري موسي سليمان يوسف رئيسا لمجلس قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس اعتبارا من ٢٠٢١/١/٢٧ ولمدة ثلاث سنوات.


على جانب أخر،شارك اليوم ٥٠ طالبا كدفعة أولى من مركز خدمة  الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة الدكتورة  رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة،  حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز ، الدكتور احمد صلاح. 

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس منذ ديسمبر الماضي بهدف تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب اعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل وكذلك دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة داخل الجامعة.
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