ضبط تجار بتهمة احتكار سلع تموينية في إدكو .. صور

نفذت مديرية التموين بالبحيرة ، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، على مدار الأسبوع الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.





وأسفرت الحملات عن ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلعا تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٢٦٤.٥٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم، كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلعا تموينية مدعمة بمبلغ ٧٧٢٣.٥ جنيه دون وجه حق .وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلعا تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٣٨ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلعا تموينية مدعمة بمبلغ ٢٠٤١.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٧٨٩٩ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلعا تموينية مدعمة بمبلغ ١٥٥٥٠.٦٠ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٠٦٧٤.٦٠ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٤٩٠٨ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ على السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني تجميع سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٣٩٧٤.٢٥ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





كما ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٢٩٥٨.٨٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣١٦٨.٢٠ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٥٢٨٤.٤٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٠٣١٧ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٩٢٤٧.٦٠ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم ..





ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٢٤٩ جنيها دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني تجميع سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٤٣٨٠ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٦٥٥.٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط عدد٥ تاجر تمويني لغلق المحال أثناء مواعيد العمل الرسمية وتحررت المحاضر اللازمة، ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٣٩٩٦.٤٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٨٦.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١١٥٧.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ واثبات مبيعات وهمية علي النظام دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٨٤١.٧٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٢١٥٢ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم..

.٢٩) تم المرور على إجمالي عدد ٤٢ تاجرا تموينيا بمركز ومدينة إدكو.









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