بدء صرف معاشات فبراير.. من هم المستحقون حال وفاة صاحب المعاش





تبدأ اليوم، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات فبراير ل 10 ملايين و500 ألف مواطن، حيث سيتم الصرف اليوم للشريحة الأولى البالغ عددها نحو 2 مليون و400 ألف مواطن.





و سيتم ذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.





و يستعرض " صدى البلد " الفئات المستحقة للمعاش، وفقًا لقانون المعاشات، كما يلي:





الفئات المستحقة للمعاش في قانون المعاشات الجديد





جاءت الفئات المستحقة بـ قانون المعاشات الجديد كالتالي: الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأصبح المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العمالة غير المنتظمة هم نفس المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، وبذلك يكون القانون قد أضاف مستحقين جدد وهم الوالدين والإخوة والأخوات.





وفيما يتعلق بحالات حصول الورثة على معاش المتوفى، فقد حدد قانون المعاشات الجديد، في شكله النهائي وفقًا لموافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فقد وضع الشروط التالية:





_ إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.





شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى بـ قانون المعاشات الجديد





كما اشترط قانون المعاشات الجديد لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.





شروط حصول الأبناء على معاش والدهم بـ قانون المعاشات الجديد





وضع قانون المعاشات الجديد شروطًا لحصول الأبناء على معاش والدهم، وتحدد في،: ألا تكون الابنة متزوجة، ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:





العاجز عن الكسب بـ قانون المعاشات الجديد





- أعطى قانون المعاشات الجديد الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.





- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.





متى يحق للأخوة الحصول على معاش المتوفى بـ قانون المعاشات الجديد:





وفقًا لقانون المعاشات الجديد، يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.





ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.





وفي حال توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يسمح قانون المعاشات الجديد بحصول الوارث إلا على معاش واحدًا منها، على أن تكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :





- المعاش المستحق عن نفسه.





- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.





- المعاش المستحق عن الوالدين.





- المعاش المستحق عن الأولاد.





- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.





ووفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، فإنه في حال كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته فى ضوء تطور قيمة كل من المعاشين فى أى تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.





وأعطى قانون المعاشات الجديد الحق في الجمع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحالات الآتية:





- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.





- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر.





- وسمح القانون للأرملة في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.





- كما تجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.





- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.





- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.





أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتمّ تقسيم صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح كما هو متبع بالشهور السابقة كالتالى: الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2 مليون و400 ألف مواطن، يبدأون صرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من اليوم وحتى غدا الثلاثاء 2 فبراير، وذلك لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه ، والشريحة الثانية التي تتقاضى أقل من 2000 جنيه يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير، والخميس 4 فبراير2021 ، وتعقبها الشريحة الثالثة وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة فيروس كورونا المستجد.