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أخبار البلد

البيئة تساهم فى خطط توفيق أوضاع 3 شركات بمبلغ 25 مليون جنيه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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حنان توفيق
 
 ساهمت وزارة البيئة فى الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لعدد ٣ منشآت صناعية وذلك فى إطار العمل على تحسين الوضع البيئي لنوعية مياه بحيرة المنزلة وتوفيق الأوضاع البيئية فى مجال الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالى والذي قدر بمبلغ ٢٥ مليون جنيه.

تضمنت تلك المنشآت شركة مصر للزيوت والصابون بمحافظة الدقهلية حيث شملت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، وإنشاء ٢ مصيدة خرسانية لتنقية مياه الصرف الصناعي من الزيوت والشوائب بتكلفة قدرها ١.٢ مليون جنيه، إضافة إلى شركة قها للأغذية المحفوظة بمحافظة الشرقية حيث تمثلت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة استيعابية قدرها ٤٠٠م ٣/يوم وبتكلفة مالية بلغت ٣.٨ مليون جنيه.

كما ساهمت وزارة البيئة فى الإنتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لشركة الدقهلية للغزل والنسيج تمثلت فى إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي بطاقة استيعابية ٥٠٠م ٣/يوم بتكلفة قدرها ٢٠ مليون جنيه.
البيئة تساهم فى خطط توفيق أوضاع 3 شركات بمبلغ 25 مليون جنيه
البيئة تساهم فى خطط توفيق أوضاع 3 شركات بمبلغ 25 مليون جنيه
البيئة تساهم فى خطط توفيق أوضاع 3 شركات بمبلغ 25 مليون جنيه
البيئة تساهم فى خطط توفيق أوضاع 3 شركات بمبلغ 25 مليون جنيه
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