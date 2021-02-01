بيفسحها كل يوم .. سيدة تطلب الطلاق بسبب قطة.. تفاصيل

يهوى البعض تربية الحيوانات الأليفة في المنزل و يرون أن الوقت الذي يقضونه في الاهتمام بها من أجمل أيام حياتهم، و لكن إذا كان الأمر لعروس متزوجة منذ شهر سيكون الأمر مختلف بعض الشئ .





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرورط البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر21 عاما، طلبت الطلاق بعد شهرين من الزواج و السبب تربية زوجها لقطة كانت تعيش معه منذ سنتين .





روت السيدة انها تغار من معاملة زوجها للقطة و ترى أنه يهتم بها و يعاملها بلطف أكثر من زوجته الأمر الذي دعاها لطلب الطلاق و الانفصال عنه و ترك المنزل بعد شهر واحد من الزواج .





قالت السيدة أنهما غادرا دالمنزل عقب الزفاف و سافرا لقضاء شهر العسل إلا أنه كان يوميا يتصل بصديقه الذي ارسل إليه قطته ليرعاها ليشاهدالقطة يوميا و كأنه يطمأن على إبنته .





و حينما عادا إلى المنزل ترك المكان سريعا ليذهب و يحضر قطته من بيت صديقه و يشكره على رعايته لها، و أضافت السيدة أنها قضت شهر في منزلها لم تخرج يوما واحدا في حين أن زوجها يخرج مع القطة يوميا في المساء عقب عودته من العمل .





جدير بالذكر أنها حاولت أكثر من مرة أن توضح له شعورها بالضيق من تصرقاته، إلا أنه كان يواجه مشاعرها بالغضب و يخبرها بأنها شخص غير مسئول .