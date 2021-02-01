ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد ضمه رسميا.. أول طلب لـ إيهاب جلال من باسم مرسي في المقاصة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:51 م
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
Advertisements
عمرو الحلوانى

طالب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة،لاعبه باسم مرسي بالانتظام فى التدريبات سريعا بداية من اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الأربعاء المقبل فى إطار اللقاء المؤل بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز .

وينوى إيهاب جلال الاعتماد على باسم مرسي فى تشكيل المقاصة الأساسي خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية وقدرته على قيادة هجوم الفريق خاصة بعد رحيل مروان حمدى ورجب عمران مهاجمى الفريق إلى الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الترتيب .

وكان باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي وقع أمس على عقود انتقاله لنادي المقاصة لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن  اللاعب كان تلقى عروضا من أندية الاسماعيلي وسموحة بخلاف المقاصة إلا أنه فضل الانتقال للنادي الفيومي في الفترة الحالية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للمقاصة في جلسة مع سيد متولي مدير التعاقدات بالنادي الفيومي ووليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

زلزال يضرب ولاية تركية

الجنرال أونج هلاينج.. قائد جيش ميانمار والعقل المدبر للانقلاب الناعم

بعد إعلان الفيفا الرسمي .. ننشر أبرز مستبعدي الأهلي من مونديال الأندية

من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها إلى قبل شروق الشمس بدقائق.. 5 حقائق يجب معرفتها

فى عيد ميلاد شهيرة.. تعرف على عمرها الحقيقى

تعرف على آخر كلمة قالها محمد الصغير قبل وفاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات إم جي MG ZS 2021 اليوم في مصر .. صور

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة