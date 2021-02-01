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التعبئة والإحصاء.. تضامن سوهاج تكشف كيفية اختيار القرى للدخول في "حياة كريمة"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:04 م
محمد عبدالسلام، وكيل
محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن بمحافظة سوهاج
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فرح علاء الخولي
نوه محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن بمحافظة سوهاج، عن كيفية اختيار القرى لتحقيق مبادرة حياة كريمة بها، لان البعض يعتقدون ان الاختيار يرجع الي بعض النواب او المسئولين او شخصيات مهمة، مؤكدا على ان القرى التي يتم اختيارها يكون بناء على احصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دون اي تدخلات من أشخاص، معقبا: "محدش يظن ان في قرية متميزة لشئ ما الا بالاحصائيات"، والاحصائيات التي تحدد نسبة الفقر وتدني الخدمات بتلك القرية والحاجة الي رفع مستوى معيشة الفرد بها.


وتابع محمد عبدالسلام، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، ان الجهود المبذولة من قبل الوزارة في سوهاج فهي متعددة، وتم اختيار 29 قرية بسوهاج لتحقيق أهداف المبادرة بها، وتم اختيار الاسر من خلال الجمعيات الاهلية مدعومة والباحثين المتخصصين من مديرية التضامن لحصر الأسر الأكثر احتياجا.


واوضح ان من شروط اختيار المنازل التي سيتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها ان يكون وضعه القانوني سليما، فلا يكون خارج عن الحيز العمراني او على ارض متعدى عليها، لافتا الي ان بعد ذلك تم العمل بالتعاون مع الجمعيات المسند إليها مجموعة من الأعمال المختلفة والمتنوعة، وبدأت في بعض المنازل حيث تم إعادة تطويرها بالكامل والبعض الاخر تم ازالتها وبنائها مرة اخرى، وهناك منازل اخرى تم تأسيسها من الداخل، وهذه الاسر كانت شبه معدومة لان الصعيد من المناطق الاكثر احتياجا.

واشار الي انه كان هناك متابعة قوية من الجمعيات والوزارة، الى جانب انه تم الاهتمام بمستوى الخدمة الطبية المقدمة في القرى من تطوير الوحدات الصحية، الي نزول قوافل طبية متكاملة بها كل الفحوصات والكشوفات.

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