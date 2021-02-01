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رياضة

بعد إعلان القائمة النهائية.. تعليق جديد من موسيمانى على مونديال الأندية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:01 م
موسيمانى مدرب الأهلي
موسيمانى مدرب الأهلي
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عمرو الحلوانى



وجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى رسالة إلى جماهير الأحمر قبل أيام قليلة من خوض منافسات كأس العالم للأندية .

وقال موسيمانى عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" : "يبدأ اليوم تحدى 11 يومًا لكأس العالم.. سنلعب ضد الدحيل بطل قطر فى الجولة الثانية من كأس العالم 4 فبراير 2021".



وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أعلن قبل قليل قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.


وضم قائمة الأهلى كلا من :


حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

 

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