بعد إعلان القائمة النهائية.. تعليق جديد من موسيمانى على مونديال الأندية





وجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى رسالة إلى جماهير الأحمر قبل أيام قليلة من خوض منافسات كأس العالم للأندية .



وقال موسيمانى عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" : "يبدأ اليوم تحدى 11 يومًا لكأس العالم.. سنلعب ضد الدحيل بطل قطر فى الجولة الثانية من كأس العالم 4 فبراير 2021".





وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أعلن قبل قليل قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.





وضم قائمة الأهلى كلا من :





حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.