17 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل حفيدة رئيس وزراء ليبيا الأسبق

ونيس القدافي

جاء بأمر الإحالة أن المتهمالمجني عليها ريتاج محسنعمدا بأنه قام إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه بدفعها من اعلي شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استاجرها لاقامتها فاسقطها عمدا قاصدا من لك قتلها وقد ارتطمت بالأرض فالمت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها علي الفور.