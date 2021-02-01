تعرف على شروط ومواعيد صرف معاشات فبراير .. فيديو

قال عادل عايش، رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة، إنه بناء على تنفيذ قرارات رئيس الهيئة القومية للبريد، بدأ اليوم صرف معاشات شهر فبراير 2021 وذلك على مستوى مكاتب بريد الجمهورية، وذلك وسط مجموعة من الاجراءات الاحترازية واهمها ارتداء الكمامات لكافة العاملين والزام كافة العملاء بارتداء الكمامات، الي جانب كافة المطهرات والمعقمات اللازمة وتوفير مسافات صحية وامنة خارج وداخل المكاتب.





وتابع عادل عايش، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، ان الهيئة تحرص على ملء كل ماكينات الصرف لتكون وسيلة اخرى متاحة للعملاء، لافتا الي ان الاجراءات الاستباقية لهيئة البريد والتي تتبع منذ تفشي فيروس كورونا فيتم تقسيم اصحاب المعاشات لشرائح، لتجنب الازدحام والتكدس، وتصرف الشريحة الاولى معاشاها يومي 1 و2 فبراير، وهي الشريحة التي تقع في اقل من 1000 جنيه.





واوضح ان الشريحة الثانية يومي الاربعاء والخميس 3 و4 فبراير، لاصحاب المعاشات من 1000 الي 2000 جنيه، بينما الشريحة الثالثة الاحد والاثنين الموافقين 7 و8 فبراير، وهي من 2000 الي 3000 جنيه، وابتداء من الثلاثاء الموافق 9 فبراير تصرف معاشات الشريحة الاكثر من 3000 جنيه.





واشار الي ان غرفة العلميات المركزية تقوم بادارة عدد من غرف العمليات الفرعية على كافة المناطق في الجمهورية، وهي لتلقي شكاوى العملاء ومعرفة اسبابها ومعالجتها في نفس الوقت تيسيرا على المواطنين، فصلا عن التأكد على توافر النقدية اللازمة لصرف المعاشات.



