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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:28 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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أحمد مهدي


قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ ٧ مارس للمرافعة.

يصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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