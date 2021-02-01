بكلمات مؤثرة ..حسين الشحات يحيي ذكري شهداء الأهلي بمذبحة بورسعيد

وكتب الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" ٧٢ شهيدا رحلوا ولكن ستظل اسماؤهم وذكراهم خالدة للأبد فهم معنا دائمآ لم يغيبوا لحظة واحدة ، عشق الكيان يعني الكثير ، ومنهم نستمد قوتنا ، سلامآ لمن رحلوا لأجل الكيان . رحم الله شهداء الاهلي "

وقامت إدارة النادي الأهلي بإحياء الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.





وقام وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.





ويتواجد محمود الخطيب ، على رأس بعثة فريق الكرة بقطر للمشاركة بمونديال العالم ، فيما تغيب العامري فاروق بسبب إصابته بفيروس كورونا.